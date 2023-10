Amazon Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Amazon am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

Amazon im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 126,08 USD.

Die Amazon-Aktie musste um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 126,08 USD. Im Tief verlor die Amazon-Aktie bis auf 125,96 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 128,05 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 8.768.017 Amazon-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 145,86 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,69 Prozent. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,44 USD ab. Derzeit notiert die Amazon-Aktie damit 54,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 177,38 USD für die Amazon-Aktie aus.

Amazon gewährte am 03.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amazon 134.383,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 2,21 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Börse New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen

Montagshandel in New York: Am Montagmittag Gewinne im NASDAQ Composite

Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite am Freitagmittag stärker