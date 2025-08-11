Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 219,80 USD nach.

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 219,80 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 219,07 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.987.789 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 36,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,62 USD je Amazon-Aktie.

