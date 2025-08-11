DAX24.058 -0,1%ESt505.337 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.460 +1,1%Nas21.550 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,41 -0,5%Gold3.341 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

12.08.25 16:09 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 219,80 USD nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
189,70 EUR -0,60 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 219,80 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Amazon-Aktie bis auf 219,07 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 222,24 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.987.789 Amazon-Aktien umgesetzt.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,33 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 36,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 257,63 USD für die Amazon-Aktie.

Amazon veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Amazon am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,62 USD je Amazon-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Apple-Aktie im Blick: Diese Bücher sollte man laut Tim Cook gelesen haben

Amazon-Aktie nach Quartalszahlen unter Druck: Das könnte jetzt auf Anleger zukommen

Analysten sehen für Amazon-Aktie Luft nach oben

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
01.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Amazon BuyUBS AG
01.08.2025Amazon KaufenDZ BANK
01.08.2025Amazon OutperformRBC Capital Markets
01.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen