Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon macht am Abend Boden gut

18.09.25 20:25 Uhr
Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon macht am Abend Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 232,52 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Amazon nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,4 Prozent auf 232,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Amazon-Aktie bei 233,47 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 232,38 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.374.629 Amazon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 4,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amazon-Aktie derzeit noch 30,52 Prozent Luft nach unten.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 257,63 USD.

Amazon ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,26 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Amazon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Amazon-Gewinn in Höhe von 6,66 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

