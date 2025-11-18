Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon wird am Abend ausgebremst

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 224,64 USD nach.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,5 Prozent auf 224,64 USD. Der Kurs der Amazon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 222,44 USD nach. Bei 228,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.384.070 Amazon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 258,59 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 161,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 39,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amazon-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 276,25 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Amazon am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 180,17 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Amazon am 29.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,12 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

