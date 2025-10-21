DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.973 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.108 -5,7%
Notierung im Blick

Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Dienstagabend mit positiven Vorzeichen

21.10.25 20:23 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Im NASDAQ-Handel gewannen die Amazon-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
191,50 EUR 5,56 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 222,15 USD. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 223,32 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 218,38 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.602.826 Amazon-Aktien den Besitzer.

Am 05.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 242,51 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amazon-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Amazon-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 257,63 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Amazon am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amazon 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 167,70 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Amazon wird am 30.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Amazon-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 6,68 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
