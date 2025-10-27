Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon legt am Montagabend zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Amazon gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 226,80 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 226,80 USD. Kurzfristig markierte die Amazon-Aktie bei 228,40 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 227,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 5.792.906 Amazon-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (242,51 USD) erklomm das Papier am 05.02.2025. 6,93 Prozent Plus fehlen der Amazon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der derzeitige Kurs der Amazon-Aktie liegt somit 40,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 257,63 USD je Amazon-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amazon am 31.07.2025. Amazon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,26 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,33 Prozent auf 167,70 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 147,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Amazon am 30.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Experten taxieren den Amazon-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Amazon-Aktie

Drei Jahre Bullenmarkt: Warum Tech-Aktien die Börsen tragen und Anleger vorsichtig bleiben sollten

Kommt jetzt die große Jahresendrally an den Aktienmärkten? Experten zeigen sich zuversichtlich

Alphabet-Aktie im Plus: Google und Anthropic schließen milliardenschweren Cloud-Deal