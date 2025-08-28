Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Amazon am Nachmittag im Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Amazon gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Amazon-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 230,34 USD ab.

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 230,34 USD. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,64 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 231,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 961.296 Amazon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 242,51 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amazon-Aktie. Bei 161,56 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,86 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Amazon-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amazon 0,000 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 257,63 USD aus.

Amazon gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,68 USD gegenüber 1,26 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 167,70 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,65 USD je Amazon-Aktie.

