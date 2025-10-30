Amazon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Amazon am Abend auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Amazon. Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 224,73 USD.

Der Amazon-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,4 Prozent auf 224,73 USD. Die Amazon-Aktie gab in der Spitze bis auf 223,95 USD nach. Mit einem Wert von 227,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.901.392 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 242,51 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 7,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amazon-Aktie 28,11 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Analysten bewerten die Amazon-Aktie im Durchschnitt mit 258,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amazon am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 167,70 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 147,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amazon wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,69 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

