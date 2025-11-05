AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 251,00 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere um 15:52 Uhr 0,4 Prozent. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 251,36 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 243,09 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.489.222 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,05 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 6,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,69 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,82 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,86 USD je Aktie belaufen.

