AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 258,05 USD zu.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 258,05 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 259,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11.645.409 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 3,49 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 70,36 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 6,82 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

