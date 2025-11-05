AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Abend vor

DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.593 +1,1%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1493 +0,1%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen in Grün -- Novo Nordisk enttäuscht -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Krypto-Vermögen der Bundesrepublik aufgedeckt: So viele Bitcoins besitzen deutsche Behörden
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

05.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 258,05 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
224,95 EUR 5,75 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 258,05 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 259,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 11.645.409 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2025 bei 267,05 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 3,49 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,49 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 70,36 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,69 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 6,82 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,86 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
08:31AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
