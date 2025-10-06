AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend auf Höhenflug

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 26,1 Prozent auf 207,61 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 26,1 Prozent auf 207,61 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 226,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 47.430.954 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.10.2025 bei 226,30 USD. Gewinne von 9,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 63,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 95,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 USD je Aktie generiert. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,69 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 3,85 USD je Aktie aus.

