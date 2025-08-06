AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Donnerstagnachmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,4 Prozent auf 170,36 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,4 Prozent auf 170,36 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 170,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.892.919 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 7,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 55,10 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,16 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 31,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 3,90 USD im Jahr 2025 aus.

