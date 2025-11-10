AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Montagabend fester

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,9 Prozent auf 245,06 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,9 Prozent auf 245,06 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,90 USD aus. Mit einem Wert von 242,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 5.809.779 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 267,05 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 8,97 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 68,79 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 197,50 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,75 USD gegenüber 0,47 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,25 Mrd. USD im Vergleich zu 6,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 3,88 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial