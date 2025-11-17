DAX23.584 -1,2%Est505.640 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.810 -0,4%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,18 -0,2%Gold4.060 -0,5%
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Montagnachmittag fester

17.11.25 16:08 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Montagnachmittag fester

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 247,84 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 247,84 USD. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 248,75 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 242,87 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.335.017 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 267,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,75 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 224,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 197,50 USD.

Am 04.11.2025 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,47 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 35,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,82 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,25 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
