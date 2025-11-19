AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 229,62 USD abwärts.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 229,62 USD abwärts. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,60 USD ab. Bei 230,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 983.359 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 267,05 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 16,30 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 66,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,25 Mrd. USD – ein Plus von 35,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz für Q4 2025 wird am 03.02.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,88 USD fest.

