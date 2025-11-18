DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,59 +0,7%Nas22.498 -0,9%Bitcoin80.614 +1,5%Euro1,1580 -0,1%Öl64,09 +0,1%Gold4.069 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

18.11.25 16:08 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,7 Prozent auf 229,29 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
200,25 EUR -5,75 EUR -2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 4,7 Prozent im Minus bei 229,29 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 228,71 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 236,84 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.802.387 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 267,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,47 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Mit einem Kursverlust von 66,64 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,50 USD.

Am 04.11.2025 äußerte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,47 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,25 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 6,82 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2026 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,88 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Trading Idee: AMD mit vor weiterem Kursanstieg erwartet, solange….

AMD-Aktie nahe Rekordhoch: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
05.11.2025AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
