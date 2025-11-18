AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Abend vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

So bewegt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,5 Prozent auf 232,21 USD.

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 232,21 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 224,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 236,84 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.164.954 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 267,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 15,00 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 197,50 USD für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie aus.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,25 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 6,82 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,88 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

