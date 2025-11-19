AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

So entwickelt sich AMD (Advanced Micro Devices)

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,4 Prozent auf 220,25 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,4 Prozent auf 220,25 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab in der Spitze bis auf 220,02 USD nach. Bei 230,09 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.682.527 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 267,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 17,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 76,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 65,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 197,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.11.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 9,25 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 35,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 03.02.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,88 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

AMD-Aktie nahe Rekordhoch: Ehrgeizige KI- und Wachstumsstrategie enthüllt

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 10 Jahren verdient

AMD-Aktie: NVIDIA-Konkurrent macht weniger Gewinn als erwartet - Umsatz steigt