AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) gibt am Donnerstagabend deutlich nach

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 6,3 Prozent auf 209,54 USD.

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 6,3 Prozent auf 209,54 USD ab. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 208,73 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 232,86 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 9.941.505 Stück.

Am 30.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 267,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 27,45 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,49 USD am 09.04.2025. Mit Abgaben von 63,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 197,50 USD an.

Am 04.11.2025 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 9,25 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 35,59 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 03.02.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,88 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

