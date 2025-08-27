DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.548 -0,2%Nas21.462 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Aktie im Fokus

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit KursVerlusten

29.08.25 20:24 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 162,80 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
139,06 EUR -5,06 EUR -3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 3,4 Prozent auf 162,80 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 161,91 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.019.983 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 14.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,64 Prozent. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,49 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 53,02 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 95,00 USD an.

AMD (Advanced Micro Devices) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,71 Prozent auf 7,69 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,84 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,87 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

In eigener Sache



Bildquellen: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
