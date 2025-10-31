DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.858 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Sind die Großkunden des Chipgiganten NVIDIA auch die größte Gefahr?
Hot Stocks heute: BASF startet im November mit Aktienrückkaufprogramm - KSB wächst in Nord- und Südamerika 
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) reagiert am Abend positiv

31.10.25 20:23 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: S&P 500 Aktie AMD (Advanced Micro Devices) reagiert am Abend positiv

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 256,70 USD.

AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
222,85 EUR 2,65 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 256,70 USD. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 262,10 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 259,70 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.803.395 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Bei 267,05 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,03 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 76,49 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 70,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,00 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7,69 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 04.11.2025 gerechnet. AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2025 3,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.05.2025AMD (Advanced Micro Devices) KaufenDZ BANK
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyGoldman Sachs Group Inc.
31.01.2024AMD (Advanced Micro Devices) BuyUBS AG
22.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OutperformBernstein Research
02.02.2022AMD (Advanced Micro Devices) OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
22.04.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
05.02.2025AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
31.07.2024AMD (Advanced Micro Devices) NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.02.2024AMD (Advanced Micro Devices) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.07.2017AMD (Advanced Micro Devices) UnderweightBarclays Capital
07.07.2015AMD SellUBS AG
23.08.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
23.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) underperformMacquarie Research
11.07.2012Advanced Micro Devices (AMD) sellGoldman Sachs Group Inc.

