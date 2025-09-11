DAX23.658 -0,2%ESt505.370 -0,3%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.097 -0,3%Euro1,1725 -0,1%Öl67,36 +1,6%Gold3.648 +0,4%
ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Lufthansa auf 7,50 Euro - 'Equal Weight'

12.09.25 13:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,53 EUR 0,02 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,20 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT

