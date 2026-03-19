ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RATIONAL von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
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