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ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Rational auf 860 Euro - 'Overweight'

20.03.26 09:04 Uhr
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RATIONAL AG
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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RATIONAL von 890 auf 860 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Timothy Lee sprach am Donnerstagabend im Nachgang des Geschäftsberichts von einer "sicheren Küche" in wilden Zeiten. Der Margenausblick des Großküchenausrüsters sei zwar etwas mau, mache aber im aktuellen Umfeld Sinn. Die Sonderdividende sieht Lee als positive Überraschung./ag/gl

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Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

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19.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
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19.03.2026RATIONAL BuyGoldman Sachs Group Inc.
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19.03.2026RATIONAL BuyUBS AG
19.02.2026RATIONAL OutperformBernstein Research
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08:01RATIONAL Sector PerformRBC Capital Markets
06.02.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026RATIONAL HoldDeutsche Bank AG
05.12.2025RATIONAL HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025RATIONAL NeutralUBS AG
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19.03.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
05.02.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
13.01.2026RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
07.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets
06.11.2025RATIONAL UnderperformRBC Capital Markets

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