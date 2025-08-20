ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Carl Zeiss Meditec auf 47 Euro - 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 65 auf 47 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Es gebe zu viele Unsicherheiten für eine positivere Sicht auf die Aktie, schrieb Sam England in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der Medizintechnikkonzern kämpfe seit dem Ende der Corona-Pandemie mit einer Vielzahl von Problemen, die Wachstum und Margen belasteten. Der Experte verwies auf eine schwache Verbraucherstimmung, die volumenbasierte Beschaffung in China und die Auswirkungen der hohen Zinsen auf Investitionen in den USA. Die Ausrichtung auf eine Erholung in China sei ein wesentliches Hindernis für eine bessere Einschätzung der Aktie, die seit ihrem Hoch 2021 rund 80 Prozent an Wert verloren habe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
