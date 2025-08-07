DAX24.152 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.112 +0,3%Nas21.358 +0,5%Bitcoin100.302 -0,3%Euro1,1649 -0,1%Öl66,75 +0,5%Gold3.400 +0,1%
ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Volkswagen auf 112 Euro - 'Buy'

08.08.25 14:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) AG Vz.
94,50 EUR 1,28 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

