ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Volkswagen auf 112 Euro - 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) im Nachgang der jüngst vorgelegten Zweitquartalszahlen von 122 auf 112 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Unsicherheit im gesamten Sektor vor dem Zollhintergrund hoch bleibe, setze Volkswagen nun voll und ganz auf die dringend notwendige Senkung der Fixkosten. Damit verbunden seien auch Maßnahmen, um die Produktion effizienter zu machen, schrieb Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Neben der Zollthematik berücksichtigte er in seinem Kursziel auch den erneuerten Ausblick der Nutzfahrzeugsparte Traton./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 05:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Datum
Rating
Analyst
|11:51
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
