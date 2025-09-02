DAX 23.718 -0,4%ESt50 5.369 +0,1%Top 10 Crypto 15,35 -2,9%Dow 45.711 +0,4%Nas 21.879 +0,4%Bitcoin 95.062 -0,2%Euro 1,1707 -0,4%Öl 66,42 +0,3%Gold 3.631 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich in Rot -- Wall Street schließt freundlich -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an Mistral -- CaliberCos, DHL, VW, BMW, Palantir im Fokus
Top News
Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt Oracle-Aktie von Ausblick stark beflügelt: Erwartungen von Umsatz und Gewinn verfehlt
GameStop-Aktie zieht an: Zahlen überzeugen Anleger GameStop-Aktie zieht an: Zahlen überzeugen Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
102,60 EUR +0,30 EUR +0,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,22 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

21:56 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,60 EUR 0,30 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Münchener IAA Mobility auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Produktzyklus des Konzerns werde sich wohl bald beschleunigen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies biete den Wolfsburgern hervorragende Möglichkeiten, ihren hohen Marktanteil in Europa zu verteidigen - insbesondere angesichts der mehr als zehn chinesischen Marken, die er auf der Automobilausstellung gezählt habe./rob/la/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
102,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,63%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
102,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,30 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

21:56 Volkswagen (VW) vz. Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Volkswagen (VW) vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08.08.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.25 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.25 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Naturgy Energy

finanzen.net IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Naturgy Energy-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Naturgy Energy von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Naturgy Energy-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net IBEX 35-Titel Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net IBEX 35-Papier Naturgy Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Naturgy Energy-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net IBEX 35-Wert Naturgy Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Naturgy Energy von vor einem Jahr abgeworfen
RSS Feed
Naturgy Energy zu myNews hinzufügen