Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 52,22 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung im Rahmen der Münchener IAA Mobility auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Produktzyklus des Konzerns werde sich wohl bald beschleunigen, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies biete den Wolfsburgern hervorragende Möglichkeiten, ihren hohen Marktanteil in Europa zu verteidigen - insbesondere angesichts der mehr als zehn chinesischen Marken, die er auf der Automobilausstellung gezählt habe./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 19:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hans engbers / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
102,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,63%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
102,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,21%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,30 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
