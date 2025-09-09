DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.504 -0,5%Nas21.974 +0,4%Bitcoin97.125 +1,9%Euro1,1718 +0,1%Öl67,38 +1,3%Gold3.647 +0,6%
ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 540 Kronen

10.09.25 16:49 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 620 auf 540 dänische Kronen gesenkt. Die Wachstumskraft des Geschäfts mit Medikamenten gegen Übergewicht werde unterschätzt, begründete Analyst Florent Cespedes am Dienstagabend seine neue Einstufung, die zudem den stark gesunkenen Aktienkurs reflektiert. Am Mittwoch schrieb er mit Blick auf angekündigte Stellenstreichungen, diese seien eine Überraschung, aber eher mit Blick auf den Zeitpunkt als auf die Maßnahmen selbst. Er geht davon aus, dass der Pharmakonzern in diesem Zusammenhang 2025 eine Sonderbelastung verbuchen wird./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 15:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 15:35 / UTC

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu Novo Nordisk

