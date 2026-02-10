DAX24.856 -0,5%Est506.036 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3700 -4,6%Nas23.105 ±0,0%Bitcoin56.121 -3,0%Euro1,1893 ±-0,0%Öl69,73 +0,9%Gold5.094 +1,4%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Commerzbank auf 'Halten' und fairen Wert auf 34 Euro

11.02.26 17:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,46 EUR -0,95 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie (Commerzbank) nach Zahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 34 Euro angehoben. Die erwartete deutliche Gewinnsteigerung sei mittlerweile im Aktienkurs reflektiert, ein Übernahmeangebot erwarte er weiterhin nicht, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie des Finanzinstituts sei somit nun fair bewertet./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 15:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
17:31Commerzbank HaltenDZ BANK
11:51Commerzbank HoldWarburg Research
11:11Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
10:41Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
10:41Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10:41Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17:31Commerzbank HaltenDZ BANK
11:51Commerzbank HoldWarburg Research
11:11Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
10:41Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
02.02.2026Commerzbank HoldWarburg Research
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

