Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, FMC, MTU, FedEx im Fokus
Top News
Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant Zurich-Aktie leichter, Clearview-Aktie mit Kurssprung: Übernahme von australischem Lebensversicherer Clearview geplant
MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt FMC auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

24.02.26 09:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
38,44 EUR -3,08 EUR -7,42%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Das Ende des Jahres 2025 sei stark gewesen, schrieb Richard Felton am Dienstag nach Geschäftszahlen. Der Ausblick auf 2026 lasse für den Marktkonsens beim operativen Ergebnis Spielraum im niedrigen einstelligen Prozentbereich./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
09:21Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:16Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
09:16Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
09:01Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
10.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
03.12.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
05.11.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
09:16Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
09:01Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
27.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St Equal WeightBarclays Capital
26.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
09:21Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09:16Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG
02.02.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.

