ANALYSE-FLASH: Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise

10.02.26 10:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Givaudan AG
3.085,00 CHF 26,00 CHF 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei den Aromenherstellern setzt sie allerdings auf Symrise, die sie zum Kauf empfahl. Givaudan-Aktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser geschlagen als die der direkten Konkurrenz. Mittelfristig sieht Fraser zudem Margenrisiken./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

