Givaudan Aktie
Marktkap. 28,27 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Die am 14. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwachen Jahresstart des Aromen- und Duftstoffherstellers belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie senkte ihre Schätzung für das diesjährige vergleichbare Umsatzwachstum. Der Bewertungsaufschlag zur Branche erscheine angesichts der mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisaussichten (EPS) gerechtfertigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.779,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
29,54%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.718,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.374,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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