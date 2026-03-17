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Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:01 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Die am 14. April anstehenden Quartalszahlen dürften einen schwachen Jahresstart des Aromen- und Duftstoffherstellers belegen, schrieb Celine Pannuti am Mittwochabend in ihrem Ausblick. Sie senkte ihre Schätzung für das diesjährige vergleichbare Umsatzwachstum. Der Bewertungsaufschlag zur Branche erscheine angesichts der mittelfristigen Umsatz- und Ergebnisaussichten (EPS) gerechtfertigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.779,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
29,54%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.718,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
32,45%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.374,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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