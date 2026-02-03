DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

10:41 Uhr
Givaudan Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" belassen. In seinem ersten Ausblick auf 2026 für die Hersteller von Inhaltsstoffen innerhalb Europas Chemiebranche habe er mit seiner Wachstumsprognose noch deutlicher unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Inzwischen sei der Konsens zurückgekommen. Nun dürften die operativen Margen in den Fokus rücken. In diesem Kontext bevorzugt er Givaudan und Novonesis angesichts vergleichsweise moderater Risiken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.018,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.029,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.601,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
30.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
30.01.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

