Givaudan Aktie
Marktkap. 29,93 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Buy" belassen. In seinem ersten Ausblick auf 2026 für die Hersteller von Inhaltsstoffen innerhalb Europas Chemiebranche habe er mit seiner Wachstumsprognose noch deutlicher unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Chris Counihan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Inzwischen sei der Konsens zurückgekommen. Nun dürften die operativen Margen in den Fokus rücken. In diesem Kontext bevorzugt er Givaudan und Novonesis angesichts vergleichsweise moderater Risiken./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 11:43 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.018,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3.029,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.601,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.