DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8235 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas leichter -- Asiens Börsen in Grün -- ON Semiconductor mit Gewinneinbruch -- TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026 -- TUI bestätigt Ausblick
Top News
Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Siemens Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben Kampf um 25.000-Punkte-Marke: DAX zeigt sich mit kleinen Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.381,00 EUR +34,00 EUR +1,02 %
STU
3.079,00 CHF +20,00 CHF +0,65 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 31,28 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Goldman Sachs Group Inc.

Givaudan Sell

10:16 Uhr
Givaudan Sell
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.381,00 EUR 34,00 EUR 1,02%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei den Aromenherstellern setzt sie allerdings auf Symrise, die sie zum Kauf empfahl. Givaudan-Aktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser geschlagen als die der direkten Konkurrenz. Mittelfristig sieht Fraser zudem Margenrisiken./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Sell

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
2.900,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
3.087,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-6,06%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.079,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,81%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.365,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

10:16 Givaudan Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.02.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

dpa-afx Positive Analyse Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie Aktien von Evonik und Symrise stark: Goldman optimistischer für Chemie
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI steigt am Nachmittag
finanzen.net Zuversicht in Zürich: So bewegt sich der SLI mittags
finanzen.net SMI aktuell: SMI am Mittag im Minus
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Kursrutsch von DSM Firmenich belastet auch Symrise und Givaudan
finanzen.net SMI-Titel Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Givaudan von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI zum Start auf grünem Terrain
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen