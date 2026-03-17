Givaudan Aktie
Marktkap. 28,66 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3.600,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.807,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
28,25%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.809,92 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
28,12%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.374,29 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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