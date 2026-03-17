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ISIN CH0010645932

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Symbol GVDBF

JP Morgan Chase & Co.

Givaudan Neutral

08:01 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.134,00 EUR 30,00 EUR 0,97%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3600 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ihr durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschung hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, so die Expertin. Mehr als die Hälfte der Konzerne hätten allerdings dann beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Zutatenhersteller wie Symrise seien eine defensive Option, aber für einen Einstieg sei es zu früh. Es gebe gewisse Risiken einer Wachstumsdelle. Pannuti favorisiert Kerry und Symrise gegenüber Givaudan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.807,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
28,25%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.809,92 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
28,12%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.374,29 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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17.03.26 Givaudan Neutral UBS AG
11.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
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