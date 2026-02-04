Givaudan Aktie
Marktkap. 29,78 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3580 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
3.580,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.085,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
16,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
3.086,09 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.570,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|08:26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
