DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2705 -5,1%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,29 -1,0%Gold 4.928 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U NVIDIA 918422 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Siemens 723610 Microsoft 870747 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Givaudan Aktie

Kaufen
Verkaufen
Givaudan Aktien-Sparplan
3.368,00 EUR +8,00 EUR +0,24 %
STU
3.086,09 CHF +127,78 CHF +4,32 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 29,78 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 938427

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0010645932

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GVDBF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Givaudan Buy

08:26 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.368,00 EUR 8,00 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Givaudan von 3800 auf 3580 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für Europas Zutaten-Hersteller für 2026 im Schnitt um 3,6 Prozent. Die Endmärkte Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Schönheitspflege blieben mau und die Währungstrends ungünstig. Die Bewertungen der Aktien lägen allerdings auch nahe ihrer Zehnjahrestiefs./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 16:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
3.580,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.085,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
16,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
3.086,09 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,00%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.570,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

08:26 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
30.01.26 Givaudan Neutral UBS AG
30.01.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Givaudan AG

finanzen.net Pluszeichen in Zürich: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im SMI
finanzen.net Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Gewinne in Zürich: Zum Handelsende Pluszeichen im SLI
finanzen.net SMI-Papier Givaudan-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Givaudan-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Gewinne in Zürich: SMI-Anleger greifen zum Start des Montagshandels zu
finanzen.net Optimismus in Zürich: SLI verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Was Analysten von der Givaudan-Aktie erwarten
finanzen.net Handel in Zürich: SLI beendet den Handel in der Gewinnzone
RSS Feed
Givaudan AG zu myNews hinzufügen