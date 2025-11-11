ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Evonik auf 'Sell' - Ziel runter auf 11,60 Euro
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 16,50 auf 11,60 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Analystin Georgina Fraser befürchtet weiteren Preisdruck beim Tierfutter-Eiweiß Methionin, auch wegen zunehmender Kapazitäten der Konkurrenz. Dies schrieb Fraser am Dienstag im Rahmen einer generell skeptischen Branchenanalyse. Sie rät Anlegern vor allem, die Kreditmärkte im Auge zu behalten. Sie signalisierten strukturelle Sorgen hinsichtlich der Chemiebranche. Ohne massiven Kapazitätsabbau sei eine Erholung unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.2025
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.2025
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|Evonik Halten
|DZ BANK
|05.11.2025
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.2025
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:16
|Evonik Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen