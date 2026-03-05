DAX23.990 +0,7%Est505.820 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2200 -4,0%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.949 -0,2%Euro1,1597 -0,1%Öl85,30 +1,2%Gold5.100 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

06.03.26 10:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,41 EUR 0,23 EUR 2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf 2026 sei erst einmal robust, schrieb Harry Gowers am Freitag nach dem Geschäftsbericht. Die Nahost-Eskalation bleibe allerdings eine Belastung./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

