ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf 2026 sei erst einmal robust, schrieb Harry Gowers am Freitag nach dem Geschäftsbericht. Die Nahost-Eskalation bleibe allerdings eine Belastung./rob/ag/la

