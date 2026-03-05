ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 8 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Der Ausblick der Fluggesellschaft auf 2026 sei erst einmal robust, schrieb Harry Gowers am Freitag nach dem Geschäftsbericht. Die Nahost-Eskalation bleibe allerdings eine Belastung./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 07:11 / GMT
