ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

03.03.26 08:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
7,05 EUR -0,35 EUR -4,68%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) -

JPMorgan belässt Tui auf 'Overweight' - Ziel 13,50 Euro

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TUI mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Estelle Weingrod schaute sich am Montagabend an, wie europäische Hotelaktien in der Vergangenheit auf geopolitische Instabilität reagiert haben. Tui sei dabei vergleichsweise schwach gewesen, gefolgt von Accor. Interconti Hotels sieht sie als vergleichsweise defensiv. Das Ausmaß der Kurskorrektur hänge entscheidend von der Länge und Schwere des Iran-Kriegs ab. Tui habe den größten Umsatzanteil im Nahen Osten, wenn auch schwerpunktmäßig in der Türkei und in Ägypten. Bei einem Monat Dauer des Konflikts wäre der Umsatzverlust ziemlich gering. Fundamental sieht Weingrod eigentlich bei allen drei Aktien Bewertungsspielraum./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



