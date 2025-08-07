DAX24.174 -0,1%ESt505.344 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1634 -0,3%Öl66,83 +0,6%Gold3.388 -0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Fraport auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 73 Euro

08.08.25 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
74,50 EUR 0,20 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 73 Euro angehoben. Elodie Rall begründete ihr neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie mit dem Umstand, dass die Aktie des Flughafenbetreibers im laufenden Jahr bereits um 27 Prozent gestiegen und besser als die Wettbewerber-Papiere gelaufen sei. Das an das etwas schlechter als erwartet ausgefallene Quartalsergebnis angepasste Kursziel liege nun leicht unter dem aktuellen Aktienkurs./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 22:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

