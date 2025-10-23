DAX24.046 -0,4%Est505.646 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 +0,6%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.258 +1,6%Euro1,1598 -0,1%Öl65,77 +2,2%Gold4.121 +0,7%
ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar

23.10.25 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
366,60 EUR -12,55 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

