ANALYSE-FLASH: UBS belässt Tesla auf 'Sell' - Ziel 247 Dollar
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 247 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe die Ergebniserwartungen verfehlt, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zu den kurzfristigen Aussichten habe Tesla wohl bewusst kaum etwas gesagt. Der Konzern vollziehe gerade die Transformation von einem Elektroautobauer zu einem KI-Unternehmen, doch kurzfristig bestimmten das Auto- und Energiespeichergeschäft die Zahlen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 04:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Übrigens: Tesla und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.2025
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.2025
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:36
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.10.2025
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.09.2025
|Tesla Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen