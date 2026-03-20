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Vonovia-Aktie sackt nach Kurszielsenkung durch Goldman Sachs ab

23.03.26 11:17 Uhr
Vonovia-Aktie im Keller - Goldman Sachs senkt Kursziel drastisch | finanzen.net

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.

Werte in diesem Artikel
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Vonovia SE
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Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an.

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Die Vonovia SE-Aktie gibt auf XETRA zeitweise 5,64 Prozent auf 20,23 Euro nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Bildquellen: Vonovia SE

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11:16Vonovia SE BuyJefferies & Company Inc.
11:06Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
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20.03.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.03.2026Vonovia SE KaufenDZ BANK
20.03.2026Vonovia SE BuyUBS AG
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20.03.2026Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.03.2026Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

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