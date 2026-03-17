Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt zum Ende des Mittwochshandels
Der NASDAQ 100 verzeichnete am dritten Tag der Woche Verluste.
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Am Mittwoch verbuchte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich Verluste in Höhe von 1,43 Prozent auf 24.425,09 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,215 Prozent auf 24.727,07 Punkte an der Kurstafel, nach 24.780,42 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 24.417,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.763,58 Punkten erreichte.
Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,897 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der NASDAQ 100 24.898,87 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Stand von 25.019,37 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 18.03.2025, mit 19.483,36 Punkten bewertet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 3,10 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26.165,08 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24.289,23 Zählern registriert.
NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit lululemon athletica (+ 3,84 Prozent auf 165,39 USD), Constellation Energy (+ 3,10 Prozent auf 317,22 USD), Intel (+ 2,20 Prozent auf 45,03 USD), Datadog A (+ 1,85 Prozent auf 131,26 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,60 Prozent auf 199,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,47 Prozent auf 140,56 USD), Charter A (-6,08 Prozent auf 209,00 USD), Starbucks (-5,03 Prozent auf 92,66 USD), Comcast (-5,02 Prozent auf 28,57 USD) und Monster Beverage (-4,51 Prozent auf 74,09 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.369.608 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,835 Bio. Euro.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick
2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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