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Apotheken in Berlin und Brandenburg schließen einen Tag aus Protest

23.03.26 05:49 Uhr
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BERLIN/POTSDAM (dpa-AFX) - Zahlreiche Apotheken in Berlin und Brandenburg bleiben heute geschlossen. Grund ist ein bundesweiter Protest der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wie der Berliner Apotheker-Verein und der Apothekerverband Brandenburg mitteilten. Patientinnen und Patienten, die dringend Medikamente brauchen, müssen sich aber keine Sorgen machen.

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"Die pharmazeutische Versorgung bleibt auch während des Protesttages gewährleistet - dafür sorgen die notdiensthabenden Apotheken", hieß es von der Apothekerkammer Berlin. Durch längere Wege zur nächstgelegenen Apotheke kann es deswegen zu Einschränkungen kommen.

Notdienstapotheken online finden

Auch in Brandenburg sind nach Angaben des Apothekerverbands Brandenburg Notdienstapotheken geöffnet und stellen die Arzneimittelversorgung sicher. Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg können Menschen online die nächstgelegene Notdienstapotheke finden.

Hintergrund des Protests seien demnach unzureichende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Apotheken und eine anhaltende Schließungswelle. "Wer die Vor-Ort-Apotheken weiter wirtschaftlich ausbluten lässt, gefährdet die flächendeckende, sichere und schnelle Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger", sagte Anke Rüdinger, Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins.

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Zentrale Kundgebung in Berlin

Auch in Brandenburg befänden sich viele Apotheken in einer existenzbedrohenden Situation, weil sie unterfinanziert seien, so Brandenburgs Landesverbandschefin Andrea König. Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamente sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten.

Neben den bundesweiten Apothekenschließungen finden heute in Berlin auch in München, Düsseldorf und Hannover zentrale Kundgebungen und Demonstrationen statt./sak/DP/zb

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DatumRatingAnalyst
20.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
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20.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
06.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
05.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
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04.03.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
07.01.2026Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
17.12.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) NeutralUBS AG
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

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