Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 228,66 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 228,66 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 227,17 USD ab. Bei 229,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.620.008 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 260,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 13,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (169,22 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 233,38 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 94,04 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,63 Prozent gesteigert.

Am 23.10.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,37 USD im Jahr 2025 aus.

