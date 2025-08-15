Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 239,57 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 239,57 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,80 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.399.216 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit einem Kursverlust von 29,37 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 233,38 USD.
Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.
Am 23.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Apple-Aktie
Alphabet-Aktie beflügelt: US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome und Android ab - Auch Apple profitiert
Top-Positionen des Schweizer Finanzriesen: Das sind die größten US-Aktien im Portfolio der UBS
Apple-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen