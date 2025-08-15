Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Nachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 239,57 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 239,57 USD. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 239,80 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 238,47 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.399.216 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit einem Kursverlust von 29,37 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,03 USD, nach 0,980 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 233,38 USD.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.10.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

