Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagabend nahezu unverändert

So entwickelt sich Apple

03.10.25 20:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 257,26 USD.

Apple Inc.
219,20 EUR -0,40 EUR -0,18%
Anleger zeigten sich um 20:08 Uhr bei der Apple-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 257,26 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 259,24 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 253,98 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 254,64 USD. Bisher wurden via NASDAQ 8.404.744 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.12.2024 markierte das Papier bei 260,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 1,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,22 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,17 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,38 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
15:01Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Apple NeutralUBS AG
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:01Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital

