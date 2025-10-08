Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochabend freundlich
Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 258,05 USD zu.
Um 20:08 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 258,05 USD. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 258,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 256,48 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.936.770 Aktien.
Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 0,79 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 34,42 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 246,17 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,04 Mrd. USD im Vergleich zu 85,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Apple am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Apple rechnen Experten am 29.10.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
