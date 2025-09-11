Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Apple-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 230,25 USD an der Tafel.

Mit einem Kurs von 230,25 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 230,93 USD. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 229,02 USD ein. Bei 229,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.839.823 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Bei 169,22 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,51 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Apple-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,980 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,03 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 234,80 USD angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 94,04 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 85,78 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,38 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Trading Idee: Apple - Korrektur läuft

Apple-Aktie reagiert mit Verlusten: iPhone-Riese stellt dünneres Modell vor

Hot Stocks heute: Überraschungstage an der Börse - Oracle, Erzeugerpreise, Apple