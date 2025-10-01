Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Abend gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 256,50 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Apple-Papiere um 20:08 Uhr 0,7 Prozent. Die Apple-Aktie legte bis auf 258,79 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,99 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.125.154 Apple-Aktien.

Am 27.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,09 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 169,22 USD ab. Mit einem Kursverlust von 34,03 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 246,26 USD für die Apple-Aktie.

Am 31.07.2025 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,57 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 94,04 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 85,78 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,38 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

