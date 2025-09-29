Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Apple

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 255,18 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 255,18 USD. Bei 255,58 USD markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 254,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1.449.670 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 1,89 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 169,22 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 50,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,03 USD. Im Vorjahr hatte Apple 0,980 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 246,26 USD.

Apple gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 94,04 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 85,78 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 7,38 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

